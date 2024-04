Affentraining im Tropenhaus im Wiener Haus des Meeres

Das Haus des Meeres in Wien bietet seit vier Wochen im Tropenhaus eine Neuheit an.

An jedem Dienstag und Mittwoch um 11 Uhr wird im Tropenhaus im Wiener Haus des Meeres ein Training für Affen durchgeführt, teilte der Aqua-Terra-Zoo am Donnerstag in einer Mitteilung mit. Dabei werden Vertreter von drei Affenarten aus Südamerika trainiert.