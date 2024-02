AfD-Kandidat Krah bei Vilimsky in Wien: "Europa ist Vielfalt, nicht Vereinheitlichung"

Am Donnerstag tauschten sich die EU-Wahl-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky (FPÖ) und Maximilian Krah (AfD) bei einem Treffen in Wien über ihre Vorstellungen einer Europäische Union aus.

Es mag paradox erscheinen, wenn zwei nationalistische Parteien über die Notwendigkeit eines Europas sprechen. Genau das taten allerdings Maximilian Krah, Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) bei der EU-Wahl, und sein FPÖ-Pendant Harald Vilimsky am Donnerstag auf einer von den Freiheitlichen organisierten Veranstaltung in Wien.

AfD-Spitzenkandidat Krah in Wien: "Brauchen irgendein Konzept von Europa"

"Sie können Herbert Kickl zum Kanzler wählen und die Grenzen sind trotzdem nicht zu", sagte der Sachse Krah und folgerte: "Wir brauchen, um überleben zu können - ökologisch, politisch, kulturell - irgendein Konzept von Europa." Damit meinte er "einen neuen Bund europäischer Nationalstaaten nach dem Motto 'Nach innen so viel Freiheit wie möglich, aber nach außen so viel Gemeinsamkeit wie notwendig'."

Einheitlicher Umgang mit Flüchtlingen gefordert

Derzeitige EU-Vertreter für Vilimsky "Honks der Sonderklasse"

Krah, wie Vilimsky Abgeordneter des EU-Parlaments, sprach Uneinigkeiten von rechtsnationalen Parteien an. "Wenn der Morawiecki gehört hätte, was euer Generalsekretär über Selenskyj und die Ukraine erzählt hatte, befürchte ich, dass wir noch nicht beieinander wären. Das heißt, wir wissen, was die Dystopie ist." Für Krah ist die Lösung: "Wir müssen über die Nationalstaaten angreifen." Möglichst viele Menschen müssten daher die FPÖ wählen.

Fest stehe jedenfalls, meinte Vilimsky, so wie jetzt könne es nicht weitergehen. "Zur Frage, ob die EU eine globale Rolle spielen soll, werfe ich entgegen: Diese Europäische Union ist, seitdem ich dort Mandatar bin, nicht in der Lage, Warmwasser in den eigenen Räumlichkeiten bereitzustellen. Und diese Leute maßen sich an, im globalen Wettstreit mitreden zu wollen. Das sind Honks der Sonderklasse." Diese Union könne stattdessen funktionieren, wenn man "die von der Leyens gegen Krahs" austausche.