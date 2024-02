Orban-Vorstoß gegen EU-Direktwahl für Vilimsky "überlegenswert"

Der Vorstoß von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, die Direktwahlen zum Europäischen Parlament abzuschaffen, ist für den freiheitlichen Delegationsleiter im EU-Parlament Harald Vilimsky "durchaus überlegenswert".

Die Mehrheit der österreichischen Delegationsleitenden im EU-Parlament erteilt diesem am Montag in Brüssel hingegen Absagen. Andreas Schieder (SPÖ) spricht von "abstrusen Vorschlägen", die grüne Monika Vana von einer "absurden Forderung".

Orban nannte Europäisches Parlament "Tollhaus"

"Wir sollten erwägen, zum früheren System zurückzukehren, bei dem die nationalen Parlamente ihre Vertreter in das Europäische Parlament entsenden, anstatt Direktwahlen durchzuführen", hatte Orbán in einem Gespräch mit Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) erklärt, das die "Presse am Sonntag" veröffentlichte. "Einer der Gründe für unsere Schwäche ist, dass das Europäische Parlament heute nicht funktioniert. Es ist ein Tollhaus", begründete Orbán seinen Vorschlag.