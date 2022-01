Ärztin aus Österreich mit Fake-Impfpass aufgeflogen

Eine Ärztin aus Österreich flog bei einer Kontrolle am Flughafen München mit ihrem falschen Impfpass auf, weil darin Fantasiedaten eingetragen waren. Zudem ist die ausstellende Arztpraxis seit vier Jahren geschlossen.

Eine Ärztin aus Österreich ist am Münchner Flughafen gleich durch eine ganze Reihe erkennbar gefälschter Angaben zu Impfung, Test und Status rund um das Coronavirus aufgefallen. Aufmerksam auf die 70-Jährige wurde demnach die Mitarbeiterin einer US-Fluglinie, die die Frau vor dem Check-in zum Abflug in die USA kontrollierte, wie die Polizei in München am Mittwoch mitteilte. Statt der geplanten Fernreise wartet auf die Frau nun ein Verfahren wegen Urkundenfälschung.