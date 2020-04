Ärztekammer will vollen Ausgleich für Coronakrisen-Umsatzentgang

Für alle niedergelassenen Ärzte, egal ob mit und ohne Kassenvertrag, fordert die Ärztekammer Ausgleichszahlungen in Höhe von 100 Prozent des Vorjahresumsatzes im Abrechnungszeitraum der Corona-Pandemie.

Dies solle abzüglich allfälliger sonstiger staatlicher Unterstützung und abzüglich der verrechenbaren Honorare gelten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Ärztekammer übergab ein Forderungspaket

Ein entsprechendes Forderungspaket sei an die politisch Verantwortlichen übergeben worden. Nur so könnten die Vorhaltekosten finanziert werden, die für die gesamte extramurale ärztliche Versorgung in Österreich aufgebracht werden müssten, betonte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.

Telemedizin kann nicht wie Ordinationsbesuch abgerechnet werden

Steinhart räumt zwar ein, dass die Betreuung auf telemedizinischer Basis zugenommen habe, diese könne aber nicht wie eine Behandlung in der Ordination abgerechnet werden - weder gegenüber den Krankenkassen noch auf Basis eines Privathonorars. Telemedizin sei, etwa in Wien, nur im Rahmen eines Pilotprojekts als Zusatzleistung in der Honorarordnung vorgesehen, nicht jedoch als Vollbetreuung in einer Pandemiezeit.