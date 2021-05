Ärztekammer wettert: 500 Euro Corona-Bonus zu wenig

Der von der Regierung angekündigte Corona-Bonus von durchschnittlich 500 Euro reicht der Ärztekammer nicht aus. Man fordert stattdessen "eine den fast unmenschlichen Leistungen entsprechende spürbare Anerkennung."

Die Kurie der angestellten Ärzte in der Wiener Standesvertretung begrüßt in einer Resolution zwar, dass es eine Prämie für das Gesundheitspersonal geben soll. Gleichzeitig wird aber auch festgestellt, dass die Verhältnismäßigkeit dieser Ausgaben im Vergleich zu anderen Staatsausgaben "absolut nicht gegeben" sei.

Ärztekammer fordert entsprechende Anerkennung

"Wieviel Euro pro Tag sind wir Ärztinnen und Ärzte der Bundesregierung wert?", fragt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres, der auch klarstellt, dass das Gesundheitspersonal stattdessen auch "mehr als berechtigte und ausstehende Gehaltserhöhungen" einfordern könne. "Was wir aber tatsächlich fordern, ist eine den fast unmenschlichen Leistungen entsprechende spürbare Anerkennung für jene Menschen, die unter dauernder Infektionsgefahr und ohne die Möglichkeit des Home-Office im Gesundheitswesen arbeiten", sagte Szekeres am Freitag in einer Aussendung.