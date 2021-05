Auch Zahnärzte fordern 500 Euro Corona-Bonus

Auch die Zahnärzte fordern nun einen Corona-Bonus von 500 Euro, wie er für Ärzte und Pflegepersonal angekündig wurde.

Coronakrise: Auch Zahnärzte fanden erschwerte Bedingungen vor

Die Zahnärztekammer fordert daher die Gewährung des gleichen staatlichen Bonus an das gesamte zahnärztliche Team in den Ordinationen, genauso wie an jene Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ihren erschwerten Dienst in Krankenanstalten geleistet haben.