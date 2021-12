Ärztekammer: Ungeimpften Ärzten soll Lizenz entzogen werden

Die Ärztekammer fährt die großen Geschütze auf: Ärzte, die sich nicht impfen lassen wollen, sollen von der Ärzteliste gestrichen werden. Die Politik solle dafür die nötigen gesetzlichen Voraussetzungen schaffen.

Die Ärztekammer meldete am Dienstag erneute Forderungen für die bevorstehende Impfpflicht an: Sie will gesetzlich verankert haben, dass die Covid-19-Schutzimpfung als "unbedingte Voraussetzung" für die ärztliche Berufsausübung gilt.