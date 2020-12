Ärztekammer: "Richtiger Abstrich entscheidend"

Die Ärztekammer warnt vor falsch durchgeführten Nasenabstrichen. Die Tests in Nase erforderten fachmännisches Personal und eine korrekte Durchführung. Die Ärztekammer gibt eine Anleitung.

Leitfaden für richtige Abstriche

Die Fachärzte Verena Niederberger-Leppin und Wolfgang Luxenberger haben einen Leitfaden zur korrekten Technik erstellt und Risiken der Abstrichentnahme aus dem Nasenrachen aufgezeigt. In zahlreichen Medienberichten und sogar in Gebrauchsanleitungen diverser Antigen-Schnelltests werde eine falsche oder nicht ideale Abnahmetechnik dargestellt. "Entscheidend ist, dass der Nasenrachen über die Nase am besten entlang des Nasenbodens vom Nasenloch in etwa in Richtung Höhe des äußeren Gehörganges erreicht werden kann. Durch eine Orientierung am Nasenboden wird vermieden, dass der Abstrichtupfer nach oben in Richtung Schädelbasis geschoben wird, wo eine nicht zu unterschätzende Verletzungsgefahr besteht", sagen die Fachärzte.