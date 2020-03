Ärztekammer-Präsident fordert Schutzmasken auch in Ordinationen

Die neuen Maßnahmen, welche die Regierung am Montag zur Eindämmung des Coronavirus verkündet hat, werden von der Ärztekammer begrüßt - und sollten deren Meinung nach noch weiter gehen.

Die Ärztekammer fordert jedoch, dass das Tragen von Schutzmasken, das ab Mittwoch anlässlich der Coronavirus-Situation in Supermärkten vorgesehen ist, auch für Arztordinationen festgeschrieben werden muss.

Masken auch in Ordinationen: "Optimaler Schutz für alle"

Zwar habe das Infektionsrisiko in Praxen durch den Appell, diese nur in dringenden Fällen aufzusuchen, bereits reduziert werden können. Ein Restrisiko lässt sich aber nicht gänzlich ausschließen.

"Das Tragen von Masken schützt nicht vor einer Ansteckung, verhindert aber das Anstecken anderer Personen. Wenn nun aber alle in einer Ordination anwesenden Personen eine Maske verwenden, ist ein optimaler Schutz für alle gesichert", forderte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Er sieht nunmehr auch alle Verantwortlichen in der Pflicht, "für eine ausreichende Anzahl von Schutzmasken zu sorgen", betonte er in einer Aussendung.