Wiener KAV darf FFP-Masken wiederverwenden

Der Wiener KAV darf seine FFP2- und FFP3-Masken nach einem Sterilisationsverfahren wiederverwenden. Die gereinigten Masken seien jedoch vorerst als Reserve gedacht.

Situation auf den Märkten angespannt

"Die persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Schutzmaske, Schutzbrille, Schutzmantel, Schutzhaube und Handschuhen ist in der Behandlung und Pflege von Covid-Erkrankten absolut notwendig. Die derzeitige Pandemie hat zu einer angespannten Situation auf den internationalen Beschaffungsmärkten geführt. Der Wiener Krankenanstaltenverbund hat in Vorbereitung auf diese Entwicklung nicht nur frühzeitig seine Lagerbestände nach Möglichkeit aufgestockt, sondern auch Alternativen zur Erhöhung seiner Lagerreichweiten gesucht", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.