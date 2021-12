Ärztekammer für Stopp von Dateneinmeldung in EMS

Die Ärztekammer möchte, dass es fürs Erste keine Eintragung von Impfdaten ins Epidemiologische Meldesystem (EMS) mehr gibt.

Davor müsse es eine umfassende Untersuchung und entsprechende Maßnahmen nach dem "jüngste Datenskandal" geben, verlangte Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte am Mittwoch.

Hinweis auf "massive Sicherheitslücke" im EMS

Vergangene Woche hatte die Grundrechtsplattform epicenter.works auf eine "massive Sicherheitslücke" im EMS hingewiesen, in das unter anderem Positivergebnisse nach Corona-Testungen eingetragen werden. Über die Lücke sei es Unbefugten möglich, allen Menschen in Österreich beliebige anzeigepflichtige Krankheiten im EMS einzutragen und im begrenzten Umfang abzufragen, ob jemand in Österreich diese Krankheit bereits hat. Laut Gesundheitsministerium handelte es sich um einen unbefugten Zugriff auf ein Einmeldesystem des Bundes für Labore, auf welches sich Dritte widerrechtlich Zugang verschafft haben, nicht um das EMS.