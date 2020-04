Ärzte nicht über Status von Corona-Patienten informiert

Während Bürgermeister über den Status von Corona-Patienten informiert werden, wissen Ärzte, die eigentlich für die medizinische Betreuung zuständig sind, darüber nicht Bescheid.

Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres hat seine Kritik erneuert, dass Ärzte in der Corona-Krise im Gegensatz zu Bürgermeistern den Status Infizierter nicht von den Behörden erfahren. Im Interview für die Donnerstag-Ausgabe der Tageszeitung "Die Presse" wies er darauf hin, dass es da offenbar datenschutzrechtliche Probleme gebe. Die Gesundheitsbehörde dürfe eigentlich niemandem etwas dazu sagen.

Ausnahme wegen adäquater Betreuung der Patienten im Ort

Für Bürgermeister sei das wegen einer adäquaten Betreuung der Patienten im Ort gelockert worden. Szekeres: "Die medizinische Betreuung erfolgt in der Regel aber nicht durch den Bürgermeister. Deshalb sollte der Arzt das wissen." Er sei in diesen Prozess mit eingebunden gewesen, die Gesundheitsbehörden hätten das Anliegen der Ärzte auch eingesehen. "Aber sie tun sich schwer, eine rechtliche Lösung zu finden. In der Sache ist das nicht verständlich." Es müsse eine rechtliche Möglichkeit zur Information der behandelnden Ärzte gefunden werden.