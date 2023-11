Advent im Park in Baden gestartet

Am 22. November startete der Adventmarkt im Park in Baden.

Im Kurpark Baden bieten insgesamt 55 teils wöchentlich wechselnde Aussteller*innen heißen Punsch & Glühwein, Schmankerl und eine Vielzahl an nachhaltigen Geschenksideen. Der als Green Event 2022/23 ausgezeichnete Adventmarkt bietet ein Erlebnis für die ganze Familie mit Rahmenprogramm.

Neben den bewährten Klassikern wie dem Strohspielplatz, dem Weihnachtswald oder dem Info- und Rätselpfad zum Thema Nachhaltigkeit werden heuer vier neue Programmpunkte geboten. Für Kleinkinder wird erstmals ein Labyrinth errichtet. Wöchentlich am Donnerstag steht „Müllangeln“ auf dem Programm, wo aus einem Becken mit Angelruten Plastikflaschen und sonstiger Unrat gefischt werden kann. Und es wird jeden Mittwoch eine Rätsel-Rallye durch den Kurpark als neuer Programmpunkt veranstaltet. Täglich zwischen 17 und 19 Uhr können bei der Feuerstelle Marshmallows und Würstel am Stock gegrillt werden. Der Motorik Parkour wird wieder errichtet, wo die Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden kann. Im Christkindl Postamt können Kinder ihre Briefe an das Christkind aufgeben und Erwachsene haben die Möglichkeit Weihnachtsgrüße aus Baden zu versenden.