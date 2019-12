Advent Am Himmel in Wien: Nikolaus und Turmbläser kommen

Am Himmel in Wien-Döbling warten ein paar besondere stimmungsvolle Events: Nikolo und Krampus schauen vorbei, und auch klassische Adventmusik gibt es zu erleben.

Wer dem Weihnachtstrubel der Stadt für ein paar schöne Stunden entfliehen will, sollte dieser Tage Am Himmel in Wien-Döbling vorbeischauen. Auch heuer hat der Nikolaus dort wieder seinen Besuch zugesagt.

Nikolo Am Himmel - das Programm



Bei Feuerschalen ist Nikolaus der vor dem Café Restaurant Oktogon Am Himmel anzutreffen, von wo aus man gemeinsam zur Sisi-Kapelle Am Himmel spaziert. An die Kinder verteilt der Nikolaus auch kleine Süßigkeiten. "Vorsicht: Es könnte sein, dass auch der Krampus vorbeischaut", so die Veranstalter augenzwinkernd.

Nikolaus und Krampus kommen AM HIMMEL:

Samstag, 7. Dezember 2019 ab 14.00 Uhr – Treffpunkt: Terrasse Oktogon Am Himmel

14.00 Uhr Oktogon Am Himmel,

15.00 Uhr Sisi-Kapelle Am Himmel.

Bei den 2 Feuerschalen gibt´s unterdessen hausgemachten Glühwein sowie heißen Zimt-Apfelsaft zum Aufwärmen.

Turmbläser spielen Am Himmel auf



Am 3. und 4. Adventsonntag spielen die „Wiener Stadtmusikanten“ live von 15:00 bis 16:00 Uhr vor der Sisi-Kapelle klassische Adventmusik. Ab 14.00 Uhr gibt’s bei der Sisi-Kapelle bereits klassische Adventmusik. Dazu gibt's heißen Zimtapfelsaft, hausgemachten Glühwein und Himmelweine sowie Feuerschalen zum Aufwärmen.

Ab Einbruch der Dämmerung fasziniert die Sisi-Kapelle mit Ihrem Farbspiel für einen gelungenen Ausklang.

Turmbläser & Advent bei der Sisi-Kapelle Am Himmel:

So., 15. Dez. 2019 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

So., 22. Dez. 2019 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr