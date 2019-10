Abstimmung verpasst: Sobotka erinnert Strache an Abgeordneten-Pflichten

Weil Philippa Strache an der ersten Abstimmung im Nationalrat nicht teilgenommen hat, kritisiert Wolfgang Sobotka den Parlament-Neuling. Sie selbst sprach von einem "blöden Fehler".

So hat sich Nationalratsabgeordnete Philippa Strache ihren neuen Job nicht vorgestellt: Am Tag der Angelobung wurde sie von ihrer ehemaligen Partei, der FPÖ, ausgeschlossen. Am Freitag schoss sich auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) auf sie ein. Dass sie nicht an der ersten Abstimmung zur Wahl des Nationalratspräsidiums teilgenommen habe, sei eine "Verletzung der Pflichten".