Ab Mai soll in ÖBB-Teststraßen auch geimpft werden

14.000 Coronavirus-Tests werden jede Woche in den auf ganz Österreich verteilten 33 Teststraßen der ÖÖB durchgeführt. Nach Einschätzung der Österreichischen Bundesbahnen wird es schon im Mai genug Impfstoff geben, um bei den ÖBB auch zu impfen und die bundesweite Corona-Durchimpfung zu beschleunigen.

"Wir werden jedenfalls weiter testen, bis die Corona-Impfung kommt", sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Mittwoch vor Journalisten in Wien.

Insgesamt werden in Österreich rund zwei Millionen Corona-Tests pro Woche durchgeführt. "Im Kampf gegen die Covid-Pandemie sind regelmäßige Tests ein ganz zentraler Bestandteil", sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einem Besuch in der Teststraße in der ÖBB-Zentrale am Wiener Hauptbahnhof. "Und wir in Österreich sind hier ganz vorne dabei - auch dank Unternehmen wie den ÖBB.