Ab Herbst: Corona-Tests im Kindergarten sollen Eltern durchführen

Die Gewerkschaft fordert, dass ab Herbst die Corona-Tests in den Kindergärten nicht mehr vom Personal, sondern von den Eltern durchgeführt werden.

Gewerkschaftsvertreterinnen verlangen in einem Offenen Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) unter anderem eine Prämie für das Kindergartenpersonal aufgrund der Zusatzarbeit in der Corona-Pandemie sowie eine Teststrategie für den Herbst. So soll etwa der "Mehraufwand für die Testung nicht dem Personal aufgebürdet werden, sondern von den Eltern übernommen werden", hieß es in einer Aussendung.