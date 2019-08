Ab 2021: Neuer Aufgang bei U6-Station Erlaaer Straße

Für einen schnelleren Zugang zur U6-Station Erlaaer Straße wird bis 2021 der neue Aufgang "In der Wiesen" geschaffen. Die Umbauarbeiten finden bei laufendem Betrieb statt.

Die U6-Station Erlaaer Straße wird künftig von zwei Seiten zugänglich sein. Ab Schulbeginn 2021 wird die Station neben dem derzeitigen Zugang über die Erlaaer Straße einen zweiten Aufgang im Bereich "In der Wiesen" bekommen. Tausende Liesinger erhalten dadurch einen schnelleren Zugang zur U6.

U6-Station Erlaaer Straße bekommt zweiten Zugang für Fahrgäste

Neuer Aufgang "In der Wiesen" um rund acht Millionen Euro

Im Stadtentwicklungsgebiet "In der Wiesen" entstehen derzeit 6.000 neue Wohnungen. Der neue U-Bahn-Zugang sorgt dafür, dass die Fahrgäste schneller zur U6 gelangen und keinen Umweg zum bestehenden Eingang in der Erlaaer Straße gehen müssen. Die Wiener Linien investieren rund acht Millionen Euro in den Umbau bzw. die Erweiterung der Station.