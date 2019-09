2,8 Promille: Alko-Lenker verursachte Verkehrsunfall am Mariahilfer Gürtel

Ein 28-Jähriger musste am Freitag nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim seinen Führerschein abgeben. Er hatte 2,8 Promille im Blut.

Ein 28-jähriger bosnischer Staatsangehöriger fuhr am 13. September gegen 23.00 Uhr mit seinem Pkw den Mariahilfer Gürtel in Fahrtrichtung Linke Wienzeile entlang. Dabei übersah er einen, wegen Rotlichts an der Kreuzung angehaltenen Pkw und fuhr ihm hinten auf.