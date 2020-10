Knapp unter 1.000 Neuinfektionen verzeichnete Wien in den letzten 24 Stunden.

952 Neuinfektionen: Neuer Corona-Höchstwert in Wien

In Wien wurden in den letzten 24 Stunden 952 Corona-Neuinfektionen gemeldet - so viele wie nie zuvor. Zudem wurden vier weitere Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl jener Menschen, die in den vergangenen 24 Stunden ein positives Testresultat bekommen haben und nachweislich Coronavirus-infiziert sind, ist in Wien auf einen neuen Spitzenwert geklettert: Es wurden 952 neue Fälle eingemeldet, wie aus den am Samstag veröffentlichen Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt (Stand: 8.00 Uhr) hervorgeht.

952 von 5.712 Coronatests positiv

Bisher wurden in Wien insgesamt 31.602 Coronavirus-Infektionen registriert. Überdies sind seit Freitagfrüh vier Menschen im Zusammenhang mit der Erkrankung gestorben. Es handelt sich um einen 82-jährigen Mann und drei Frauen, im Alter von 61 bis 95 Jahren. Damit sind in der Bundeshauptstadt nun 339 Todesfälle aufgrund von Covid-19 erfasst.

Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 8.874 Menschen. Wieder gesund sind 22.389 Personen. Am gestrigen Freitag wurden 5.712 Tests vorgenommen, die Gesamtzahl liegt bei 627.158.