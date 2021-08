951 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Nach den über 1.000 Neuinfektionen am Freitag bleiben die Corona-Zahlen auch am Samstag hoch. In den letzten 24 Stunden wurden 951 neue Fälle verzeichnet. Auch die Zahlen in den Spitälern stiegen wieder leicht an, es gab einen Todesfall.

Die meisten Corona-Neuinfektionen gab es mit über 270 in Wien, aber auch Niederösterreich, Oberösterreich, die Steiermark und Tirol knackten den "100er". Die wenigsten neuen Coronafälle wurden mit 14 wieder im Burgenland verzeihnet.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 14

Kärnten: 33

Niederösterreich: 142

Oberösterreich: 159

Salzburg: 56

Steiermark: 125

Tirol: 107

Vorarlberg: 43

Wien: 272

Bisher gab es in Österreich 667.841 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (14. August 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.754 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 648.966 wieder genesen. Derzeit befinden sich 221 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 51 auf Intensivstationen betreut.