94 neue Kindergarten-PädagogInnen für Wien

Auch wenn ihre Ausbildung durch die Corona-Krise erschwert war: Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) meldet, das nun insgesamt 94 Personen dort ihren Abschluss gemacht haben.

An der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) finden üblicherweise Ende Juni Diplom- und Maturafeiern statt - wegen der Corona-Krise ist aber auch für die angehenden KindergartenpädagogInnen dieses Jahr alles anders abgelaufen als geplant.

94 neue KindergartenpädagogInnen schließen Ausbildung ab

Unterricht an der bafep21 mit großen Einschränkungen

Für die SchülerInnen der Maturaklasse war ebenfalls Homeschooling angesagt. Erst zwei Wochen vor der Abschlussprüfung konnte der Unterricht an der bafep21 mit großen Einschränkungen wieder aufgenommen werden. Auf die mündlichen Prüfungen musste verzichtet werden, stattdessen gab es schriftliche Prüfungen mit Mund-Nasen-Schutz und dem Geruch von Desinfektionsmittel im Prüfungsraum.

"Ich gratuliere allen, die sehr kompetent diese herausfordernde Zeit gemeistert und ihren Abschluss geschafft haben. Ihre Jobs in den Kindergärten und Horten der Stadt Wien sind gesichert", so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Freude über die Verstärkung für Wiener Kindergärten

Auch die Abteilungsleiterin der Stadt Wien-Kindergärten, Daniela Cochlár freut sich über die Verstärkung: "Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung für unsere Kinder. Wir brauchen ausreichend hervorragend ausgebildetes Personal, damit die Begleitung der Kinder beim Erwerb von Kompetenzen optimal gelingen kann. Deshalb bilden wir an der bafep21 laufend neue PädagogInnen aus."

Um dem österreichweiten Fachkräftemangel im Bereich der Kindergartenpädagogik entgegenzuwirken, liegt der Schwerpunkt der bafep21 seit 2008 mit zwei Ausbildungszweigen in der Erwachsenenbildung. Ein Viertel aller Kollegstudierenden in Österreich absolviert die Ausbildung an der bafep21.