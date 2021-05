94.553 Corona-Impfungen am Mittwoch durchgeführt

94.553 Impfungen sind am Mittwoch durchgeführt worden. Insgesamt haben laut Daten des E-Impfasses 2.826.441 Personen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 36 Prozent. In Vorarlberg sind 35,1 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Tirol 34,6 Prozent. Nach Kärnten (34,1), Salzburg (32), Oberösterreich (31,8), der Steiermark (31,4) und Niederösterreich (30,3) bildet Wien das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 28,6 Prozent. (Diese Zahlen beziehen sich auf den Mittwoch.)