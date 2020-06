90.000 Coronatests in NÖ: Noch 62 aktuell Erkrankte

62 Personen sind in Niederösterreich aktuell am Coronavirus erkrankt, seit gestern wurden drei Neuinfektionen verzeichnet. Zwei Personen gelten seit Sonntag als genesen.

Mit 90.321 hat die Zahl der bisher durchgeführten Coronatests in Niederösterreich am Montag die 90.000er-Marke übersprungen. 62 Personen waren nach Angaben des Sanitätsstabs aktuell an Covid-19 erkrankt. 2.914 Menschen, um drei mehr als am Sonntag, haben sich im Bundesland jemals mit der Lungenkrankheit infiziert.