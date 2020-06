83-Jährige in NÖ erstochen: Prozess wird nach Corona-Pause fortgesetzt

Am Dienstag wird der Prozess gegen jenen Mann fortgesetzt, der im August 2019 eine 83-Jährige in Niederösterreich auf offener Straße erstochen haben soll.

Der Mordprozess gegen einen mittlerweile 39-Jährigen, der im August 2019 in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) auf offener Straße eine 83-Jährige erstochen haben soll, wird am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt nach Corona-bedingter Pause fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag am 9. März hatte sich der Rumäne schuldig bekannt. Ein Urteil wird für Dienstag erwartet.