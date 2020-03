83-Jährige erstochen: Mordprozess startet

Weil er im August des Vorjahres eine Pensionistin in Gloggnitz mit einem Messer erstochen haben soll, muss sich ein 38-Jähriger ab heute wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Ein 38-Jähriger muss sich ab Montag am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Mordes verantworten, weil er im August 2019 in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) eine 83-Jährige mit einem Küchenmesser getötet haben soll. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte dem Mann Gefährlichkeit, die Staatsanwaltschaft brachte daher einen Antrag auf Unterbringung ein. Ein Urteil soll am 16. März fallen.

83-Jährige in NÖ getötet: Prozess in Wr. Neustadt startet

Der angeklagte Rumäne war auf einem Pferdegestüt im Bezirk Neunkirchen beschäftigt, verlor diesen Job aber am 13. August des Vorjahres. Drei Tage später attackierte er die Seniorin in Gloggnitz und gab danach an, die 83-Jährige mit der Frau des Gestütbesitzers verwechselt zu haben.

Der Beschuldigte ist bereits in seiner Heimat kriminell in Erscheinung getreten. Er wurde wegen Raubmordes an seinem damaligen Vermieter am 31. Jänner 2006 zu einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren verurteilt und im Dezember 2017 auf Bewährung entlassen.