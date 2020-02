83-Jährige in Gloggnitz erstochen: 38-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Ab 9. März muss sich ein 38-Jähriger nach der Bluttat mit einer toten 83-Jährigen in Gloggnitz wegen Mordes vor Gericht in Wiener Neustadt verantworten.

Mann soll 83-Jährige auf offener Straße erstochen haben

Der angeklagte rumänische Staatsbürger soll die Niederösterreicherin am 16. August auf offener Straße von hinten mit einem Messer attackiert und erstochen haben. Der Mann war als Hilfskraft auf einem Pferdehof in der Region beschäftigt, soll aber seine Stelle verloren haben. Er war geständig und gab laut Staatsanwaltschaft an, das Opfer mit seiner ehemaligen Arbeitgeberin verwechselt zu haben.