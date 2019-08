83-Jährige erstochen: Psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben

Nach einer tödlichen Messerattacke im Bezirk Neunkirchen wurde nun ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Nach der tödlichen Attacke auf eine 83-Jährige vergangenen Freitag in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein psychiatrisches Gutachten zum Verdächtigen in Auftrag gegeben. Der 38-Jährige soll das Messer zuvor in einem Supermarkt gestohlen haben, bestätigte der Sprecher der Anklagebehörde, Erich Habitzl, am Donnerstag auf Anfrage entsprechende Medienberichte.