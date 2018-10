Der Bub wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Der Bub wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht. ©APA/dpa

Der Bub wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht. ©APA/dpa

8-Jähriger am Sozius: Motorradfahrer ohne Führerschein baut Unfall am Wiener Gürtel

Ohne Führerschein, dabei aber mit einem 8-Jährigen im Sozius, war am Samstag ein Motorradfahrer am Gaudenzdorfer Gürtel in Wien unterwegs.

Der 41-Jährige fuhr mit seinem Motorrad am Gaudenzdorfer Gürtel Richtung Margareten Gürtel. Am Sozius beförderte er – vorschriftswidriger Weise – einen 8-jährigen Buben. Im Kreuzungsbereich mit der Arndtstraße dürfte der 41-Jährige beim Spurwechsel einen rechts vor ihm fahrenden Pkw übersehen und diesen touchiert haben.

Kind wurde leicht verletzt Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr über alle drei Fahrbahnen nach links, touchierte den Randstein und kam zu Sturz. Das Kind erlitt Prellungen, Zerrungen und Schürfwunden und wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher und der Autofahrer blieben unverletzt.