8.667 Corona-Neuinfektionen am Sonntag gemeldet

Der Sonntag hätte schlechtere Nachrichten in der Corona-Pandemie bringen können: Weniger als 9.000 Neuinfektionen wurden für den Samstag gemeldet. Das ist deutlich weniger als vor einer Woche.

Die derzeitige Corona -Welle dürfte ihren Höhepunkt überschritten haben, die Fallzahlen sind wieder rückläufig. Für den Samstag wurden 8.667 Neuinfektionen gemeldet, vor einer Woche waren es noch 11.230 gewesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz ging weiter zurück und war mit 978,7 Fälle je 100.000 Einwohner wieder dreistellig. Die AGES veröffentlichte am Sonntag aktuelle Spitalszahlen, demnach mussten sechs Infizierte weniger als am Samstag stationär behandelt werden.

Weniger als 9.000 Corona-Neuinfektionen am Sonntag gemeldet

8.667 Corona-Neuinfektionen unter Schnitt der letzten sieben Tage

Die 8.667 laborbestätigten Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 12.623 neue Fälle hinzu. Nunmehr gibt es in Österreich 130.803 aktive Fälle, um 4.483 weniger als am Tag zuvor. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat es in Österreich bereits 5.340.548 bestätigte Fälle gegeben.

130.803 aktive Corona-Fälle in Österreich

Die Behörden vermeldeten vier weitere Todesfälle. In der vergangenen Woche wurden 53 Covid-Tote registriert, in der Woche zuvor waren es 85. Insgesamt hat die Corona-Pandemie seit Ausbruch 20.926 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind 231,8 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.