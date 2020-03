Die Zahl der Coronavirus-Infektionen betrug in Österreich am Samstag 8.030.

8.030 Coronavirus-Infizierte am Samstag in Österreich

Samstagnachmittag (Stand 15.00 Uhr) wurde in Österreich die 8.000-er Marke überschritten: Das amtliche Dashboard des Gesundheitsministeriums wies 8.030 behördlich bestätigte Coronavirus-Erkrankte aus.

Die meisten Coronavirus-Fälle gab es zu diesem Zeitpunkt in Tirol (1.849), gefolgt von Oberösterreich (1.337), Niederösterreich (1.262), Wien (1.067) und der Steiermark (848).

68 Personen waren mit Stand Samstag, 8.00 Uhr an Covid-19 gestorben, davon zehn seit Freitag. Auf die einzelnen Bundesländer bezogen wurden zu diesem Zeitpunkt die meisten Toten in der Steiermark ausgewiesen (17), gefolgt von Wien (16), Niederösterreich (13) und Tirol (9). In Tirol war ein am Freitagabend bekannt gewordener Fall allerdings noch nicht in der Statistik berücksichtigt worden. Im Verlauf des Samstag wurden aus Oberösterreich drei weitere zu den bisher bekannten vier Todesfällen gemeldet, aus Wien zwei und aus dem Burgenland einer. Damit hielt man am Samstagnachmittag bei zumindest 75 Toten.

Infektionszahlen im 24-Stunden-Vergleich um 8,06 Prozent gestiegen

Erfreulich war, dass sich die Infektionszahlen im 24-Stunden-Vergleich seit Freitag, 15.00 Uhr um 8,06 Prozent erhöht hatten - das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will die täglichen Zuwachszahlen in den niedrigen einstelligen Bereich drücken, hatte er am Freitag bekräftigt.

410 Personen in Österreich gereits genesen