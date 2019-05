79-Jähriger aus Wien-Leopoldstadt wird vermisst: Hinweise erbeten

Ein 79-Jähriger wird derzeit in Wien vermisst. Der an Demenz erkrankte Mann kam nach einem Spaziergang nicht mehr zurück. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Wien wird ein an Demenz erkrankter Mann vermisst. Der 79-Jährige verließ am Donnerstag seine Wohnung in der Ennsgasse in der Leopoldstadt, um spazieren zu gehen, kam allerdings nicht mehr zurück. Seine Tochter erstattete am Freitag bei der Polizei Vermisstenanzeige. Der 79-Jährige leidet an Demenz.