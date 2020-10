750 Covid-Neuinfektionen von Sonntag auf Montag

Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich 750 Corona-Neuinfektionen gezählt. Drei Bundesländer melden dabei über 100 positive Tests, Wien ist erneut Spitzenreiter mit 315 Neuinfizierten.

Obwohl am Wochenende traditionell wenig getestet wird, wurden von Sonntag auf Montag 750 Corona-Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. In Wien gab es dabei 315 positive Tests, in Tirol und Oberösterreich je 106 Fälle. Niederösterreich blieb mit 97 Fällen knapp unter der 100er-Marke.