75 Corona-Neuinfektionen in Wien: Kein neuer Cluster

In Wien sind am Sonntag binnen 24 Stunden 75 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden.

Ansteckungen in Wien vor allem im Familienverband

Die Ansteckungen würden weiterhin vor allem im Familienverbund geschehen, sagte ein Sprecher der APA. Auch einige Betriebe seien betroffen. Von den Dimensionen sind diese Fälle aber nicht mit den ehemaligen großen Clustern etwa bei der Post vergleichbar, wurde betont. Dort musste in Verteilzentren in Wien und Niederösterreich nach einer Ansteckungswelle sogar das Bundesheer aushelfen.

Konkret sind in Wien aktuell - also mit Stand Sonntag, 8.00 Uhr - insgesamt 5.549 Infektionen gemeldet worden. 4.651 Menschen sind wieder genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 204. Dies ist keine Veränderung seit Samstag.