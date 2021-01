70-Jährige niedergefahren: Mutmaßlicher Todesfahrer ausgeforscht

Nach einem tödlichen Autounfall mit Fahrerflucht in Wien-Donaustadt konnte die Polizei nun den mutmaßlichen Täter ausgeforscht haben. Dabei wurden auch jede Menge Cannabispflanzen gefunden.

Am 08. Jänner kam es im 22. Bezirk zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem eine 70-jährige Frau verstarb. Das Unglück hatte sich gegen 17.20 Uhr an der Ecke Paneth-/Sebaldgasse zugetragen. Neben der getöteten Seniorin wurde ein 62-jähriger Mann schwer verletzt ins Spital eingeliefert. Die Landesverkehrsabteilung fand laut Polizeisprecher Marco Jammer bald heraus, dass es sich um ein schwarzes BMW-Cabrio-Coupe mit Metallfaltdach handelte. Ein Passant meldete sich auch bald und gab an, er glaube, der Wagen stehe in einer Tiefgarage in der Großfeldsiedlung.