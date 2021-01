Tödlicher Unfall in Wien-Donaustadt: Zeugen gesucht

Freitagabend wurden zwei Fußgänger in Wien-Donaustadt von einem Pkw erfasst. Eine 70-Jährige starb an der Unfallstelle, der Lenker beginn Fahrerflucht. Es wird um Hinweise gebeten.

In Wien-Donaustadt wurden zwei Fußgänger an der Ecke Panethgasse mit der Sebaldgasse gegen 17.20 Uhr von einem Fahrzeug erfasst. Eine 70-Jährige wurde dabei schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Ein 62-jähriger Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.