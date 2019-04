7-jähriger Bub in Wien-Simmering vermisst: Erfolgreiche Suchaktion

Am Sonntagnachmittag gab eine 38-jährige Frau in Wien-Simmering bei der Polizei an, ihren 7-jährigen Sohn am Nachhauseweg aus den Augen verloren zu haben. Bei einer großen Suchaktion konnte der Bub rasch wieder gefunden werden.

Gegen 17.00 Uhr kam eine 38-jährige Frau in die Polizeiinspektion Singergasse in Wien-Simmering und gab an, ihren 7-jährigen Sohn am Nachhauseweg aus den Augen verloren zu haben. Zuletzt wurde der Bub im Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße gesehen. Unverzüglich wurde eine Fahndung nach dem Buben eingeleitet, an denen neben Polizeibeamten auch eine Polizeidiensthundeeinheit, ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Landesverkehrsabteilung beteiligt waren.

Wien-Simmering: Bub rasch wieder gefunden Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte eine aufmerksame Hausbesorgerin, die angab den Buben im Hof einer Wohnhausanlage gesehen zu haben, den Polizisten den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort geben. Die Polizisten konnten den Buben gegen 20:30 uhr unverletzt zurück zu seiner Mutter in die Polizeiinspektion bringen.