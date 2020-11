Die meisten Corona-Neuinfektionen wurden am Mittwoch in Wien gemeldet.

Die meisten Corona-Neuinfektionen wurden am Mittwoch in Wien gemeldet. ©APA/AFP (Sujet)

7.514 neue Corona-Infektionen am Mittwoch in Österreich

Die Corona-Zahlen in Österreich gehen weiter nicht zurück: Am Mittwoch wurden Neuinfektionen gemeldet, in gleich mehreren Bundesländern lag man deutlich über der 1.000er-Grenze.

Bisher gab es in Österreich 172.380 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (11. November 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 1.564 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 103.759 sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 3.719 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 536 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Mehr als 7.500 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 194

Kärnten: 886

Niederösterreich: 1.076

Oberösterreich: 1.396

Salzburg: 291

Steiermark: 869

Tirol: 1.103

Vorarlberg: 272

Wien: 1.427