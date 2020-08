698 Gratis Corona-Tests beim Wiener Happel-Stadion durchgeführt

Am gestrigen Sonntag wurden rund 700 Coronavirus-Tests beim Happel-Stadion in Wien durchgeführt. Die Einrichtung war bis 1.30 Uhr geöffnet.

Das Coronavirus-Testcenter am Vorplatz des Ernst-Happel-Stadions in Wien war am gestrigen Sonntag - also dem ersten Tag - mit riesigem Andrang konfrontiert. Insgesamt wurden 698 Testungen dort absolviert, wie ein Sprecher von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Montag berichtete. Die Einrichtung war angesichts der großen Zahl an Menschen länger als geplant, nämlich bis 1.30 Uhr, geöffnet.