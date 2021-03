67 unbegleitete Minderjährige mussten 2020 Österreich verlassen

Aktuelle Zahlen: Im vergangenen Jahr sind 67 Minderjährige mit familiärer Begleitung abgeschoben worden. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der NEOS hervor.

Am stärksten betroffen waren junge Menschen, die aus Georgien stammen. Ein entsprechender Fall einer Wiener Schülerin mit Wurzeln in der früheren Sowjetrepublik hatte vor Kurzem Schlagzeilen gemacht. Unbegleitete Minderjährige wurden 2020 nicht abgeschoben.

Zahlen zur Schubhaft in Österreich

Was Kinder und Jugendliche in Begleitung betrifft, mussten 24 georgische Staatsbürger das Land verlassen. Dahinter folgen Ukrainer (8) und Serben (7). Dagegen wurden nur zwei Kinder in Begleitung in Schubhaft angehalten.