67 Mio. Euro für Massentestes: Kritik von SPÖ und Mitbewerbern

Dass die Bundesregierung rund 67 Mio. Euro für die Corona-Antigen-Massentests ausgibt, stößt weiter auf Kritik, und zwar bei der SPÖ, aber auch bei nicht zum Zug gekommenen Mitbewerbern am Testmarkt.

Das berichten die ZiB2 des ORF sowie der "Kurier". Nun soll beim Bundesverwaltungsgericht ein Antrag auf Nachprüfung eingebracht werden. Die SPÖ richtet eine parlamentarische Anfrage an die Regierung.

Drei unterschiedliche Antigen-Tests geordert

Beschaffung sei "intransparent und vergaberechtlich nicht korrekt"

Vergabe-Expertin Kathrin Hornbanger von Baker McKenzie, die eine heimische Vertriebsfirma des deutschen Testanbieters Medsan vertritt, meint hingegen, es wäre Zeit genug gewesen, "um mit verkürzten Fristen ein transparentes Verfahren durchzuführen und im Wettbewerb den besten Preis und die beste Qualität erzielen zu können". Schließlich wurden schon am 13. Oktober die Antigentests in die Teststrategie des Gesundheitsministeriums aufgenommen. Die Beschaffung sei "intransparent und vergaberechtlich in mehrfacher Hinsicht nicht korrekt" verlaufen.