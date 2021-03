667 Coronavirus-Neuinfektionen am Dienstag in Niederösterreich

Am Dienstag wurden in Niederösterreich 667 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet.

Entwicklung der Corona-Cluster in Niederösterreich

Neu gebildet haben sich Cluster in einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten-Land und in einem Dienstleistungsbetrieb im Bezirk Gänserndorf mit jeweils 13 Erkrankten. Nach einem Rückgang nun wieder gestiegen ist die Anzahl der Fälle in der Justizanstalt Stein, und zwar um drei auf 29. Mehr Infektionen wurden nach Angaben aus dem Büro von Königsberger-Ludwig u.a. auch in Zusammenhang mit je einer Volksschule im Bezirk Gänserndorf (plus vier auf 20 Fälle) und im Bezirk Neunkirchen (plus drei auf 14) sowie bei einem Metallkomponenten-Hersteller im Bezirk Wiener Neustadt (plus drei auf 17) gemeldet.