662 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

In Österreich gab es im Zeitraum von Samstag auf Sonntag wieder 662 Corona-Neuinfektionen. 279 wurden dabei alleine in Wien verzeichnet, über 100 in Niederösterreich. Am Sonntag wurden in Österreich 662 Corona-Neuinfektionen gezählt.

Am Sonntag wurden in Österreich 662 Corona-Neuinfektionen gezählt. Die Neuinfektionen seit Samstag teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 9

Kärnten: 18

Niederösterreich: 109

Oberösterreich: 74

Salzburg: 27

Steiermark: 76

Tirol: 51

Vorarlberg: 19

Wien: 279

446 Personen im Spital

Bisher gab es in Österreich 42.876 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (27. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 787 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 33.589 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 446 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 84 der Erkrankten auf Intensivstationen.