Sommerausklang in der Therme Wien: Aktionstage mit reduziertem Eintritt

"Sunshine Wellness": Mit einem besonderen Highlight lockt die Therme Wien Besucherinnen und Besucher an den letzten September-Wochenenden nach Oberlaa - zum Sommertarif.

Irgendwann geht leider auch der schönste Sommer zu Ende. Um den Übergang in den Herbst möglichst angenehm zu gestalten, möchte die Therme Wien den Sommer gebührend verabschieden und bietet ihren Gästen – im Rahmen der Sunshine Wellness-Kampagne der Vamed Vitality World – ein besonderes Highlight an.

Reduzierte Eintrittspreise an zwei Wochenenden

Therme Wien: Erholung drinnen oder draußen



Dabei stehen den Gästen an beiden Wochenenden die gewohnten Services zur Verfügung. Spielt das Wetter mit, können sie den rundum neugestalteten Garten nutzen, der viel Platz für Erholung im Freien, persönliche Rückzugsorte und bequeme neue Liegen und Sonnenschirme für jeden bietet. Im angenehm temperierten Sportbecken (24 °C) können Bewegungsbegeisterte ungestört ihre Bahnen ziehen und sich fit halten.



Im Innenbereich lädt die weitläufige Thermenlandschaft Entspannungssuchende und Familien gleichermaßen ein. Dank eines eigenen – räumlich getrennten – Familienbereichs können sie den Wasserspaß mit allen Annehmlichkeiten genießen. Alle anderen Gäste finden in den ruhigeren Bereichen Ruhe und Erholung, um Energie für die kältere Jahreszeit zu tanken. Auch die große Saunalandschaft lässt die kälteren Außentemperaturen vergessen und hilft, das Immunsystem bei regelmäßigen Saunagängen zu stärken. Zur Auswahl stehen finnische Sauna, Biosauna, Dampfbad und Tepidarium. Regelmäßige Aufgüsse sorgen für Abwechslung und Wohlbefinden. Dank der direkten Anbindung an die U-Bahnlinie U1 ist die Anreise in die Therme Wien schnell, staufrei und komfortabel.



