62 Prozent der Omikron-Fälle Österreichs in Wien

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Dienstag via Twitter über 1.831 Omikron-Fälle informiert. Am Montag waren es noch 1.697 Fälle gewesen, die bislang in Österreich registriert worden waren.

Die Zahl von 1.831 Fällen fußt laut AGES auf PCR-Testverfahren oder Sequenzierung. Die meisten Fälle tauchten in Wien auf mit 1.135. Das ergibt einen Anteil von rund 62 Prozent. Danach folgen Niederösterreich (172), Tirol (94), Vorarlberg (48), Salzburg (151), Steiermark (44), Oberösterreich (144), Burgenland (24) und Kärnten (19).