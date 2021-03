608 Coronavirus-Neuinfektionen am Montag in Niederösterreich

In Niederösterreich wurden am Montag 608 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind um 82 mehr als am Sonntag. Die Gesamtzahl der Todesfälle ist nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um drei auf 1.523 gestiegen. 20.078 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne, um 74 weniger als am Vortag. Ein neuer Cluster hat sich in einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten-Land gebildet.