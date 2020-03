6.398 bestätigte Covid-19-Erkrankungen in Österreich

Am Donnerstag ist die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf 6.398 Fälle gestiegen. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in Tirol. 49 Personen sind aufgrund der Erkrankung gestorben.

In Österreich hat es am Donnerstag (Stand: 15.00 Uhr) 6.398 Personen gegeben, die positiv auf COVID-19 getestet worden sind. Die meisten Fälle gab es in Tirol mit 1.623, gefolgt von Oberösterreich mit 1.054. Insgesamt betrug die Steigerungsrate seit Mittwoch (15.00 Uhr) 15,07 Prozent.