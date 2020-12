576 Dosen Energy-Drinks im Kofferraum: Wiener Polizei schnappt Diebes-Duo

Freitagmittag führten Polizisten in Wien-Hernals eine Fahrzeugkontrolle durch - und machten im Kofferraum des Wagens einen unerwarteten Fund.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring fanden bei einer Lenker-und Fahrzeugkontrolle auf der Hernalser Hauptstraße am Freitag kurz nach 12 Uhr mittags zahlreiche Energy-Getränkedosen im Kofferraum eines Pkws vor.

Festnahmen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls

Da weder der Lenker noch der Beifahrer schlüssig erklären konnte, woher die 576 Dosen stammen, wurden die Polizisten misstrauisch. Dank "kriminalpolizeilichem Fingerspitzengefühl und akribisch geführter Ermittlungen" konnten die Polizisten schließlich feststellen, dass die Getränkedosen allesamt aus einem Supermarkt in Wien 17 gestohlen worden waren. Die Männer im Alter von 27 und 46 Jahren, gebürtig in Weißrussland, zeigten sich geständig. Sie wurden festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.