57-jährige gesuchte Betrügerin in Wohnung in Favoriten festgenommen

Mittwochfrüh ist es Beamten des Landeskriminalamts Wien (Zielfahndung) durch umfassende Fahndungsmaßnahmen gelungen, eine 57-jährige mutmaßliche Betrügerin in einer Wohnung in Wien-Favoriten festzunehmen.

Die Frau, eine gebürtige Rumänin, für die gegen 8:30 Uhr in der Wohnung am Antonsplatz in Wien-Favoriten die Handschellen klickten, wurde mittels europäischem Haftbefehl aus Rumänien gesucht.